

ЦИК Грузии и национальные мониторинговые организации подписали кодекс поведения

25.09.2024 20:11





В связи с парламентскими выборми 26 октября избирательная комиссия Грузии и местные наблюдательные организации подписали Кодекс поведения (этики).



Как заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили, исходя из обязанности представителей избирательной администрации и местных наблюдательных организаций соблюдать профессиональные и этические нормы, важно, чтобы стороны согласовали положения к парламентским выборам от 26 октября 2024 года.



По его словам, документ основан на хорошей международной практике и способствует честным и прозрачным выборам.

Информацию распространяет пресс-служба Центризбиркома.





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