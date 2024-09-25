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ЦИК Грузии и национальные мониторинговые организации подписали кодекс поведения
25.09.2024 20:11
В связи с парламентскими выборми 26 октября избирательная комиссия Грузии и местные наблюдательные организации подписали Кодекс поведения (этики).
Как заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили, исходя из обязанности представителей избирательной администрации и местных наблюдательных организаций соблюдать профессиональные и этические нормы, важно, чтобы стороны согласовали положения к парламентским выборам от 26 октября 2024 года.
По его словам, документ основан на хорошей международной практике и способствует честным и прозрачным выборам.
Информацию распространяет пресс-служба Центризбиркома.
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