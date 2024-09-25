

Бывший министр юстиции Зураб Адеишвили находится в штаб-квартире ООН

25.09.2024 20:13





Бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, обвиняемый по нескольким делам в Грузии, осужденный по нескольким делам и разыскиваемый, находится в штаб-квартире ООН.



Соответствующее фото опубликовано на сайте министерства иностранных дел Украины.



МИД Украины опубликовал информацию и фотографии относительно участия министра Андрея Сибиги во встрече группы «Друзья Украины» в штаб-квартире ООН, где также можно увидеть Зураба Адеишвили. На встрече речь шла о привлечении России к ответственности за ее преступления.



В этом году Зураб Адеишвили несколько раз выступал в международных организациях, в том числе в Евросоюзе. Вместе с Генеральным прокурором Украины он также находился в Гааге, где участвовал во встречах. Позже Генпрокуратура Украины удалила Зураба Адеишвили из фотографий, опубликованных в социальной сети X.





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