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Маргвелашвили: Я не считаю себя законодателем, это не моё
25.09.2024 21:01
Моё место, как грузина, желающего служить Родине, здесь, в этом объединении, «Сильная Грузия». У меня есть много причин сказать это. Одна из причин в том, что грузинские избиратели уже давно ждут создания реальности, отличной от двух прошлых политических сил, заявил бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили в Гори, где стало известно, что он присоединился к партии «Сильная Грузия». «.
По его словам, он будет бороться до конца с «Сильной Грузией», хотя в законотворческой деятельности себя не видит.
«-Я не считаю себя законодателем, это не моё, у меня лучше получается накладывать вето. Соответственно я буду участвовать в этой битве вместе с вами. В будущем мы будем бороться за возвращение и возрождение Грузии, но не как депутаты. Я чувствую эмоцию победы, не успеха — а победы. Победа окончательная, поэтому мы, наконец, сломим это предательство», — заявил Маргвелашвили.
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