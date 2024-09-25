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Гига Бокерия: Мы не учувствуем в парламентских выборах 2024 года
25.09.2024 21:07
«Федералисты» не будут участвовать в парламентских выборах 2024 года, об этом лидер партии Гига Бокерия сообщил в соцсети.
Как пишет Бокерия, для этого есть ряд причин и обстоятельств.
Он призвал своих избирателей принять участие в выборах и поддержать те партии, которые не имеют отношения ни к Бидзине Иванишвили, ни к партиям Михаила Саакашвили и Давида Кезерашвили.
«Федералисты» не участвуем в парламентских выборах 2024 года. Учитывая сроки выборов, у нас не было возможности зарегистрировать новый субъект и технически, что само по себе было серьезным препятствием, но это не единственная и главная причина.
У нас было предложение от одной из зарегистрированных к выборам политических партий принять участвовать в выборах вместе с ними, за что мы им благодарны.
Однако, принимая во внимание то, что произошло в «Европейской Грузии», и, принимая во внимание кампанию в связи с разбазариванием голосов, которую мы слышим от оппозиционного политического спектра и большинства СМИ в течение всего предвыборного периода, подключение к выборам за два месяца до дня голосования от имени другой организации было бы только контрпродуктивным.
Беспринципность и некомпетентность сегодняшнего оппозиционного спектра действительно являются серьезным вызовом, хотя мы верим, что грузинское общество сможет справиться с этой проблемой, в том числе и после поражения Иванишвили, и наша команда внесет в это значительный вклад.
Для решения этой задачи после поражения режима Иванишвили важно, чтобы власть не оказалась в руках одной политической команды, клана, лидера и связанного с ним олигарха.
Учитывая все это, мы призываем всех, кому интересно наше мнение, прийти на выборы и проголосовать:
Против режима Иванишвили и его сателлитов.
За прозападную силу внутри оппозиции, внешнеполитическая ориентация которой не имеет вопросительных знаков.
И которая не находится под политическим влиянием Саакашвили-Кезерашвили.
Кроме того, наша команда намерена в оставшийся до выборов период направить свою энергию и ресурсы на мотивацию и мобилизацию граждан, а также на процесс защиты голосов на выборах.
26 октября мы должны показать, что Грузия никогда не вернется к российский мрак», - говорится в заявлении Бокерия.
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