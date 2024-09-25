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Тея Цулукиани покидает пост министра культуры и спорта Грузии
25.09.2024 22:14
Тея Цулукиани объявила, что покидает пост министра культуры и спорта Грузии. В правительстве она также занимает пост вице-премьера.
Цулукиани – шестой номер предвыборного списка «Грузинской мечты».
«Завтра у меня последний рабочий день. <…> Не знаю, что я должна делать в парламенте и почему туда зовут такого юриста как я», - заявила Цулукиани на юбилейном вечере режиссера Гизо Жордания, передает издание «Публика».
Цулукиани была министром юстиции в 2012-2020 годах, была назначена министром культуры в 2021-м.
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