

Тея Цулукиани покидает пост министра культуры и спорта Грузии

25.09.2024 22:14





Тея Цулукиани объявила, что покидает пост министра культуры и спорта Грузии. В правительстве она также занимает пост вице-премьера.



Цулукиани – шестой номер предвыборного списка «Грузинской мечты».



«Завтра у меня последний рабочий день. <…> Не знаю, что я должна делать в парламенте и почему туда зовут такого юриста как я», - заявила Цулукиани на юбилейном вечере режиссера Гизо Жордания, передает издание «Публика».



Цулукиани была министром юстиции в 2012-2020 годах, была назначена министром культуры в 2021-м.





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