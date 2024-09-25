

Сенаторы США выразили обеспокоенность решением Антикоррупционного бюро Грузии

25.09.2024 23:16





Мы обеспокоены решением Антикоррупционного бюро Грузии. Об этом говорится в совместном заявлении членов комитета Сената США по международным отношениям: сенаторов Джима Риша (Республиканская партия), Бена Кардина (Демократическая партия), Джин Шахин (Демократическая партия) и Пита Рикеттса (Республиканская партия).



По оценке сенаторов, директора «Международная прозрачность – Грузия» Эку Гигаури наказывают за выступление на слушаниях в Сенате. По мнению сенаторов, авторитарные правительства злоупотребляют законами.



«Мы обеспокоены решением Антикоррупционного бюро Грузии обозначить «Международную прозрачность – Грузию» и «Выбери Европу» как организации с «определенной избирательной целью». Эти неправительственные организации активно занимаются подготовкой наблюдательных миссий к предстоящим выборам в Грузии, но не являются участниками предвыборной борьбы. Они поддерживают демократию независимо от того, за кого голосуют люди.



Это недобросовестно, что директор «Международной прозрачности – Грузии» Эка Гигаури наказывается за выступление 12 сентября на слушаниях сенатского комитета по международным отношениям касательно «законов против неправительственных организаций и других инструментов подавления демократии». Вчерашнее заявление доказывает, что авторитарные правительства злоупотребляют законами, чтобы наказать независимые голоса», - говорится в совместном заявлении сенаторов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





