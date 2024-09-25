

Георгий Гахария: Когда перед премьером закрывают дверь - это означает делигитимацию нынешних властей

25.09.2024 23:17





Когда перед премьером закрывают дверь и говорят, что «мы не хотим говорить с этим человеком», это очень тяжелый месседж, - заявил председатель партии «Гахария – За Грузию» Георгий Гахария, откликаясь на отмену приглашения премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на прием президента США Джо Байдена.



По оценке Гахария, отмена приглашения на прием к президенту США означает делегитимизацию нынешних властей Грузии на международном уровне.



«Это очень тяжелый случай. Мы все должны понимать, что это означает делегитимацию наших нынешних властей на международном уровне. Это факт, что международные партнеры, в том числе США, не признают сегодняшнюю власть и не хотят с ней разговаривать. Мне это понятно, поскольку, когда приезжает первое лицо страны и вместо того, чтобы говорить об интересах страны, он говорит об интересах одного человека: не вернете ему деньги, не вернете. Когда он говорить о таких глупостях, разумеется, с ним никто разговаривать не будет. Он ведь приехал формально как первое лицо страны, следовательно, это означает делегитимацию сегодняшних властей. Фактически это означает то, что никто не говорит с властью. Когда такая власть обещает нам, что: «Несмотря ни на что, мы введем вас в Европу в 2030 году» - мы должны понимать, что это ложь и от отчаяния они будут говорить много лжи. Когда перед премьером закрывают дверь и говорят, что «мы не хотим говорить с этим человеком», это очень тяжелый месседж», - заявил Гахария.



Для справки, президент США Джо Байден примет мировых лидеров и высокопоставленных чиновников ООН на традиционном приеме в Нью-Йорке 25 сентября. Согласно информации, распространенной «Голосом Америки», Ираклий Кобахидзе, возглавляющий грузинскую делегацию на Генассамблее ООН, изначально значился в списке приглашенных на прием президента, однако администрация Байдена отменила приглашение. Кроме того, по информации «Голоса Америки» наряду с отменой приглашения премьер-министра, администрация также отказалась от всех встреч с грузинской делегацией и встречи с премьер-министром Кобахидзе. От встречи отказался и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.





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