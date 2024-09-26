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Кобахидзе надул щеки из-за отмены его приглашения на обед Байдена
26.09.2024 10:12
Три дня назад прислали приглашение, а потом отменили, это несерьезно, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил грузинским журналистам в Нью-Йорке, отвечая на вопрос об отмене приглашения на прием президента США Джо Байдена.
По оценке премьер-министра, это был своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции, однако никакого практического эффекта от этого не будет и для оппозиции.
«Особый комментарий об этом я сделать не смогу. Это несерьезно, три дня назад прислали приглашение, а потом отменили. Это был своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции, однако никакого практического эффекта от этого не будет и для оппозиции. Мне будет сложно сделать больший комментарий на эту тему», – заявил Кобахидзе.
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