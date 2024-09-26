

Дарчиашвили: Отмена приглашения на прием Джо Байдена была непонятным решением, которое не служит двусторонним отношениям

26.09.2024 11:16





Министр иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили заявил, что отмена приглашения премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на прием президента США Джо Байдена была непонятным решением.



По его оценке, это не идет на пользу двусторонним отношениям.



«Для нас это было непонятное решение, которое действительно не идет на пользу нашим двусторонним отношениям. Мы всегда выражали и будем выражать готовность очень тесно сотрудничать с нашими стратегическими партнерами, говорить о тех проблемах, которые существуют. Среди них могут быть вопросы, по которым у нас есть разные мнения. Однако мы всегда ожидаем открытого, честного разговора со стратегическим партнером, что является единственным способом углубить и укрепить существующие между нами отношения», — заявил Дарчиашвили.





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