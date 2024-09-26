

Залкалиани: Между стратегическими партнерами иногда возникают недопонимания

26.09.2024 11:17





«Иногда между стратегическими партнерами возникают недопонимания, но это требует очень искреннего диалога и оценки», — сказал посол Грузии в США Давид Залкалиани, комментируя отношения между США и Грузией в последнее время.



Как отметил посол, грузинская сторона готова к этим переговорам. По его словам, он уверен, что недопонимание между США и Грузией будет устранено.



«У меня будет очень откровенный разговор с нашими американскими друзьями. Иногда между стратегическими партнерами возникают недопонимания, но это требует очень искреннего диалога, разговоров и оценки, чтобы избежать подобных фактов в отношениях в будущем. С Америкой нас связывают долгосрочные отношения, эти отношения охватывают более 32 лет, и все это время мы постоянно говорим об углублении этих отношений. Это было подтверждено фактами, в том числе вкладом, который наши военные внесли бок о бок с американскими солдатами в международных миссиях ценой собственных жизней. Я думаю, это та самая основа, которая нас связывает, как с политической, так и с военно-политической точки зрения, и не только. В эти годы наши отношения были очень глубокими и с экономической точки зрения. Именно это темы, о которых нам нужно поговорить.



Когда возникают такие недопонимания, это требует соответствующей коммуникации и участия. Я открыто говорю, что грузинская сторона готова к этим разговорам, участию. Я сегодня общался по этому поводу с американскими партнерами. Завтра я вернусь в Вашингтон, и эти разговоры обязательно продолжатся, чтобы был ответ на все недоразумения и вопросы. Это никого не радует. Я знаю душевную боль наших партнеров по этому поводу. Мы тоже очень опечалены этим. Повторяю, необходим постоянный диалог. Я уверен, что мы обязательно преодолеем это недоразумение и вернемся не к той ситуации, в которой находились, а к ситуации, которой заслуживает стратегическое партнерство между Америкой и Грузией», — заявил Залкалиани.





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