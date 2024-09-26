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Теа Цулукиани покидает пост министра культуры
26.09.2024 11:17
Теа Цулукиани подает в отставку с поста министра культуры и спорта, так как она вошла в избирательный список «Грузинской мечты».
Об этом он заявил во время своего выступления на юбилейном вечере режиссера Гизо Жордания и попрощалась с представителями сферы культуры.
Партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» включила Тею Цулукиани в избирательный список под шестым номером. Первую двадцатку списка партия назвала 10 сентября.
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