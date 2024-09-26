

Кобахидзе: Грузия заслуживает того, чтобы быть мирной, стабильной и развитой страной

26.09.2024 11:19







«Мы никогда не выбирали легкий путь, мы всегда отдаем приоритет государству и народу, в результате мы возвращаем себе гордость и достоинство нации», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Как отметил Кобахидзе, Грузия, естественно, заслуживает того, чтобы быть мирной, стабильной и развитой страной.



«Наше правительство верит, что Грузия, естественно, заслуживает того, чтобы быть мирной, стабильной и развитой страной. Учитывая это, в течение последнего десятилетия мы обеспечили развитие Грузии именно по этой траектории. Мы приняли ряд трудных решений и никогда не боялись вызовов. Мы никогда не выбирали легкий путь – мы всегда отдаем приоритет нашему государству и народу. В результате мы возвращаем себе гордость нашей нации — гордость и достоинство, которые заслужила страна с 3000-летней историей», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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