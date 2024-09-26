

ЦИК: К выборам 26 октября избирательные участки за рубежом открываются и в таких странах, где до сих пор их не было ни на одни выборах

26.09.2024 11:19





По информации Центральной избирательной комиссии, к парламентским выборам 26 октября избирательные участки за рубежом открываются и в таких странах, где их не было на предыдущих парламентских выборах или вообще ни на одних из предыдущих выборов. Об этом на брифинге сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.



По ее словам, такими странами являются: Объединенные Арабские Эмираты, Финляндия, Республика Корея, Япония, Австралийское Содружество.



Также она отметила, что на сегодняшнем заседании ЦИК обсудит именно вопрос создания избирательных участков за рубежом к октябрьским выборам.



«В соответствии с законодательством, избирательная администрация получила от МИД обновленные данные о находящихся на консульском учете за пределами страны 65 508 гражданах Грузии, которые имеют право голосовать. На основании этих данных на сегодняшнем заседании будет обсуждаться вопрос открытия 60 избирательных участков в 42 странах.



Примечательно, что к парламентским выборам 26 октября за рубежом открывается больше избирательных участков, чем на парламентских выборах 2020 года. Также они открываются и в таких странах, где не было избирательных участков на предыдущих парламентских выборах или вообще ни на одних предыдущих выборах. К этим странам относятся: Объединенные Арабские Эмираты, Финляндия, Республика Корея, Япония, Австралийское Содружество.



Напомним, что согласно законодательству, избирательный участок за рубежом создается не менее чем для 50 и не более чем для 3000 избирателей, находящихся на консульском учете», - заявила Натия Иоселиани.





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