

В Сенате США осудили признание двух грузинских НПО субъектами с избирательными целями

26.09.2024 11:26





В Сенате США обеспокоены решением властей Грузии о признании Transparency International Georgia (TI) и «Выбери Европу» организациями с избирательными целями. Соответствующее заявление сенаторов Джима Риша, Бена Кардин, Джина Шахин и Пита Рикеттса опубликовано на сайте Комитета по иностранным делам.



«Мы обеспокоены решением Антикоррупционного бюро Грузии о том, чтобы назвать Transparency International Georgia и «Выберай Европу» организациями с «декларированной электоральной целью». Эти НПО активно занимаются подготовкой миссий по мониторингу предстоящих выборов в Грузии, но не участвуют в электоральной борьбе. Они поддерживают демократию, независимо от того, за кого голосуют люди», — сказано в заявлении.



По мнению сенаторов, директор TI Эка Гигаури подвергается преследованию за ее выступление на слушаниях в верхней палате Конгрессе США 12 сентября. На нем обсуждали «законы против НПО и другие инструменты репрессий, направленные против демократии» в Грузии.



«Объявление о ее преследовании подтверждает, что автократические правительства злоупотребляют законами, чтобы наказывать независимые голоса», — говорится в обращении.



24 сентября Антикоррупционное бюро Грузии объявило неправительственную организацию TI и общественное движение «Выбирай Европу». «субъектами с заявленной избирательной целью». С санкции суда на них возложили все те же ограничения, что и на политические партии. Ведомство дало организациям несколько дней, чтобы отчитаться о тратах, «связанных с их избирательными целями».



Основанием стали встречи с гражданами и информационные кампании, проводимые организациями перед выборами. Антикоррупционному бюро не понравилось, что те призывают граждан сделать европейский выбор. Утверждается, что одновременно они выступают с антиправительственными заявлениями.



TI – крупнейшая грузинская НПО, которая занимается вопросами коррупции во власти. На протяжении лет она остается предметом критики правящей «Грузинской мечты». Там утверждают, что TI «по заказу извне» работает над свержением власти.



Движение «Выбирай Европу» появилось совсем недавно, в июле. Его целью называется защита европейского будущего. Со дня создания представители организации объявили о начале кампании по мобилизации прозападных избирателей.



Обе организации готовят наблюдателей к предстоящим парламентским выборам.





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