

На Генассамблее ООН Кобахидзе заявил, что Грузия станет членом ЕС через пять лет

26.09.2024 11:26





Грузия сможет стать членом Евросоюза к 2030 году, благодаря прагматичной политике ее правительства. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



«Грузия стоит на перепутье своей недавней истории, а наше призвание, как правительства народа, управлять нашей страной в лучших интересах нашего народа, делать все возможное, чтобы преодолеть все вызовы, стоящие перед нами, и становиться сильнее и успешнее, чем когда-либо. Мы настроены оптимистично и верим, что желание Грузии стать полноправным членом Евросоюза будет реализовано к 2030 году», — заявил Кобахидзе.



Он опустил то, что процесс вступления Грузии в ЕС сейчас заморожен. Отношения Тбилиси с Западом достигли своей низшей точки. В Вашингтоне и Брюсселе говорят о скатывании страны к авторитаризму. Западные союзники понизили контакты с грузинским руководством до минимума. Правительство во главе с Кобахидзе обвиняют в саботировании евроатлантической интеграции.



С трибуны ООН сам премьер обещает продолжать «совместные усилия» с партнерами для «миростроительства и обеспечения устойчивого развития».



По словам Кобахидзе, «в эпоху беспрецедентных глобальных проблем» и региональных конфликтов правительство «Грузинской мечты» «неустанно работает, чтобы каждый гражданин Грузии гордился своей страной».



«Мы приняли ряд трудных решений и никогда не боялись трудностей. Мы никогда не выбираем легких путей. Мы всегда отдаем приоритет нашему государству и народу… Мы осознаем цену мира. Мы прилагаем все усилия, чтобы превратить непосредственно наш регион – Южный Кавказ – из зоны конфликта в регион возможностей», — заявил Кобахидзе.



Он упомянул оккупацию 20% территорий Грузии, войну в Украине и урегулирование азербайджано-армянского конфликта. При этом слово «Россия» премьер не произнес ни разу. (Его речь длилась более 9 минут).



Кобахидзе заверил: «поддержка Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах по-прежнему тверда и непоколебима».



Отдельно он обратился к жителям оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона. На фоне последних скандальных заявлений руководства ГМ по августовской войне 2008 года оппозиционные грузинские СМИ предполагали, что с высокой трибуны Кобахидзе может заявить о готовности Тбилиси к подписанию «договора о ненападении» с сепаратистскими властями. Вместо этого премьер ограничился программными тезисами о необходимости восстановления мостов между разделенными обществами.



«Все наши шаги направлены на помощь нашему народу, и однажды мы вместе с нашими детьми сможем жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии. По эту сторону линии оккупации мы всегда будем приветствовать вас с распростертыми объятиями. Нам необходимо восстановить все разрушенные мосты в нашей стране», — сказал Кобахидзе.





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