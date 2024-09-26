

Конфликт в дипломатических отношениях между США и Грузией стал ещё более контрастным

26.09.2024 11:30





Визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в США оказался весьма проблематичным и привлёк внимание как местной, так и международной общественности. Начавшись с выступления на Генеральной Ассамблее ООН, визит вскоре столкнулся с серьёзными дипломатическими препятствиями.



Основным ударом стало решение администрации президента США Джо Байдена отозвать приглашение Кобахидзе на ежегодный приём для мировых лидеров и отменить все запланированные встречи с грузинской делегацией.



По информации, предоставленной Посольством США в Грузии, причиной такого решения стали «антидемократические действия грузинского правительства, распространение дезинформации и негативная риторика в адрес США и Запада».



В частности, это касается принятия спорного закона об «иностранных агентах», преследований антикоррупционных организаций, таких как TI-Georgia и IDFI, а также заявлений о запрете оппозиционных партий, в случае победы на выборах ныне правящей «грузинской мечты» миллиардера Б.Иванишвили.



Решение администрации США отказываться от встреч с грузинскими официальными лицами, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана, стало прямым следствием ухудшения двусторонних отношений. Вашингтон ясно дал понять, что действия правительства Грузии не соответствуют демократическим стандартам и евроатлантическим ценностям, которые были важными элементами на пути Грузии к интеграции с Западом.



Этот дипломатический провал породил спекуляции и волнения в грузинском политическом истеблишменте. Кобахидзе, надеявшийся на возможность неформальных переговоров с Салливаном, лишился этой возможности, что ударило по его позициям как внутри страны, так и за её пределами. По неподтвержденным данным, премьер-министр также дал выговор послу Грузии в США Давиду Залкалиани, обвиняя его в неудачах визита.



Инцидент быстро стал темой обсуждения в грузинских СМИ и вызвал бурную реакцию как среди оппозиции, так и среди правящей партии. Американские СМИ, включая «Голос Америки», первыми сообщили о разрыве между Вашингтоном и Тбилиси, что было довольно радостно подхвачено критиками правительства Кобахидзе.



Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ даже раскритиковал США, обвиняя их в недостатке «кавказского гостеприимства» в отношении грузинской делегации.



Контраст в дипломатических отношениях между США и Грузией стал ещё более явным на фоне визита президента Ирана Масуда Пезешкиана, которого приняли в Вашингтоне с почестями, несмотря на противостояние между Ираном и США. Это вызвало недоумение в рядах грузинской системной оппозиции, однако объясняется тем, что Иран критикует не столько США в целом, сколько правительство Демократической партии, а это открывает возможность для диалога между Вашингтоном и Тегераном.



Ошибки в дипломатической стратегии Грузии становятся всё более очевидными. Поддержка бывшего президента США Дональда Трампа, которую Бидзина Иванишвили опрометчиво выразил в контексте предстоящих выборов, только ухудшает ситуацию. В Вашингтоне такие заявления воспринимаются как угроза Демпартии, особенно с учётом будущих выборов 2024 года.



Дипломатическая изоляция Грузии в условиях ухудшающихся отношений с её ключевым партнёром – США, ставит под вопрос будущее евроатлантической интеграции страны. По всей видимости Грузии следует пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты и задуматься о формировании более последовательной стратегии на международной арене.



Нетгазета

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