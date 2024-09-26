

Кобахидзе: Поддержка Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины остается «твердой» и «непоколебимой»

26.09.2024 11:31





«Приоритет — народ, возвращаем достоинство» — что еще поведал премьер Грузии с трибуны ООН



25 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с речью на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В то время как заявления об успешных макроэкономических показателях Грузии были особенно заметны, в его речи не было упоминания о России, хотя вкратце речь шла об Украине и оккупированных территориях Грузии.



Премьер-министр Кобахидзе начал свою речь с похвалы правительству «Грузинской мечты» [миллиардера Б.Иванишвили], рассказав, зачем «Грузия по своей сути заслуживает быть мирной, стабильной и развитой страной», и как правящая «мечта» обеспечила развитие Грузии по этому пути в течение последнего десятилетия.



Далее он поведал, что в то время как мир должен быть обеспокоен глобальными проблемами развития, продолжающаяся война в Украине вызвала «беспрецедентный уровень неопределенности и гуманитарный кризис». Премьер-министр Кобахидзе заявил, что поддержка Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины остается «твердой» и «непоколебимой», хотя он никак не упомянул Россию.



Продолжая тему мира, он сказал, что усилия Грузии направлены на то, чтобы превратить регион Южного Кавказа «из региона конфликтов в регион возможностей».



— «Мы приветствуем процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном и, в частности, усилия, направленные на нормализацию отношений с соседними странами».



После этого премьер-министр Кобахидзе рассказал о стратегическом положении Грузии. Он подчеркнул «прочные отношения» страны с Китаем и странами Центральной Азии и отметил, что Грузия является «ключевым игроком» в региональном и евроазиатском контексте, подчеркнув транзитную роль Грузии и упомянул ее роль в проекте «Средний коридор».



В своем выступлении премьер-министр Кобахидзе дал более широкую оценку макроэкономическим показателям Грузии, приведя несколько рейтингов и подчеркнув, что страна находится впереди по различным показателям по сравнению со многими европейскими и другими мировыми государствами.



Сделав краткий комментарий об оккупированных территориях Грузии, добавил: «Несмотря на то, что 20 процентов наших территорий находятся под незаконной оккупацией, мы [по всей видимости подразумевалась Грузия] продолжаем процветать, продолжаем расти и обеспечивать, чтобы наши дети жили в лучшей, более сильной и достойной Грузии». И в этом контексте оккупации он вновь не упоминал Россию.



Затем с трибуны ООН, премьер Грузии обратился к жителям Абхазии и Цхинвали:



— «Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы помочь нашему народу, чтобы однажды мы с нашими детьми жили вместе в одной счастливой, единой и развитой Грузии».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





