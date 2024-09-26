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Партия Гахария представила предвыборную программу и кандидатов
26.09.2024 12:28
Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария «За Грузию» представила список своих кандидатов и программу к предстоящим парламентским выборам.
Ожидаемо возглавил список сам Гахария. Сюрпризом стало попадание в первую десятку Роина Кочорашвили. Это отец звездного игрока сборной Грузии по футболу Георгия Кочорашвили.
Новыми лицами «За Грузию» также стали экс-депутат парламента от партии «Грузинская мечта» Дмитрий Цкитишвили, лидер «Консервативной партии», ранее входившей в коалицию «Грузинской мечты», Звиад Дзидзигури, бывший председатель Конституционного суда Грузии Заза Тавадзе, бывший заместитель Народного защитника Грузии Софо Хоргуани, экс-министр регионального развития и инфраструктуры Элгуджа Хокришвили, независимый оппозиционный депутат парламента Теона Акубардия.
Всего в списке 29 кандидатов. Большинство из них считались «кадрами» Гахария с момента его прихода в правительство в 2016 году. Так, например, вторым номером числится Натиа Мезвришвили. Одна из лидеров «За Грузию» при правительстве Гахария она руководила аппаратом премьера, а когда тот возглавлял МВД, была его заместителем.
Свою главную задачу партия Гахария видит в том, чтобы сказать «нет» и правящей «Грузинской мечте», и его предшественнику, партии «Национальное движение».
На выборы «За Грузию» идет с лозунгом «К Европе с настоящим миром, настоящим достоинством, настоящим процветанием». У «Грузинской мечты» точно такой же, но без слова «настоящий».
Главные предвыборные обещания партии касаются вступления в Евросоюз, социальной сферы и инфраструкткрных проектов. Полный список по программе такой:
• Установление минимальной ежемесячной зарплаты в размере 950 лари;
• Назначение пособий по безработице. Выплаты в размере 60% от зарплаты в течение 6 месяцев;
• Ежегодные ассигнации в размере 300 млн лари на поддержку занятости социально уязвимых слоев населения, женщин и молодежи;
• Государственные выплаты трудоустроенной молодежи в размере 950 лари;
• Введение бесплатного питания в государственных школах;
• Повышение доступа к профессиональному образованию в регионах;
• Строительство общежитий для крупных государственных университетов;
• Увеличение возрастных пенсий и выплат социально незащищенным. (На 200 лари в первый год, на 100 лари в каждый последующий год.);
• Поддержка многодетных семей в высокогорных регионах. Ежемесячные выплаты в размере 500 лари на третего и каждого последующего ребенка дошкольного возраста;
• Увеличение социальных пособий для вынужденных переселенцев до 150 лари;
• Обеспечение всех сел Грузии газом, питьевой водой и быстрым интернетом к 2028 году;
• Создание «полноценную системы» управления чрезвычайными ситуациями;
• Расширение Тбилисского метрополитена. Открытие 15 новых станций в направлении Диди Дигми, Глдани, поселка Лило и столичного аэропорта;
• Строительство наземной ветки метро, которая свяжет Тбилиси и Рустави;
• Строительство четырех новых мостов через реку Мтквари в Тбилиси;
• Строительство автострад до линии разделения с Абхазией у реки Ингури;
• Замедление инфляции за счет борьбы с монополиями в разных секторах экономики;
• Поддержка грузинских производителей и экспорта их товаров в ЕС;
• «Временная ренационализация» заводов в Чиатура, Зестафони, Ткибули и Рустави;
• Создание независимого антикоррупционного агентства. Ужесточение наказания за коррупцию в политической элите и «возвращение народу украденных денег»;
• Совершенствование процедур избрания генерального прокурора и членов Высшего совета юстиции;
• Ужесточение подхода к организованной преступности;
• Инициирование «справедливой амнистии на основе анализа;»
• Мирная деоккупация. Разработка общего национального видения и стратегии деоккупации;
• Выполнение условий Евросоюза для вступления Грузии в сообщество;
• Установление минимального оборонного бюджета в размере 2% ВВП страны.
• Перед представлением программы «За Грузию» подписала хартию президента Саломе Зурабишвили.
Документ предусматривает, что, в случае проигрыша на выборах «Грузинской мечты», оппозиция сформирует техническое правительство, которое проведет широкомасштабные реформы для вступления страны в ЕС.
Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября. 26 сентября – крайний срок подачи избирательных списков в ЦИК. Единый список – это единственная возможность узаконивания объединения разных партий. Создание блоков запрещено.
По инициативе президента «За Грузию» вела переговоры об объединении с партией «Лело». Переговоры провалились.
Согласно последнему опросу Edison Research по заказу оппозиционного телеканала Formula, за партию Гахария готовы голосовать 10,5%. Проходной барьер составляет 5%.
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