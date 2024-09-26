

ЦИК обсуждает вопрос открытия 60 избирательных участков в 42 странах

26.09.2024 12:41





Для парламентских выборов ЦИК рассматривает возможность открытия всего 60 избирательных участков за рубежом.



По данным ЦИК, согласно уточненным данным, полученным от МИД, за пределами страны на консульском учете находятся 65 508 граждан Грузии, имеющих избирательные права. На основании этих данных ЦИК сегодня обсуждает вопрос открытия 60 избирательных участков в 42 странах.



По данным ЦИК, в этом году избирательные участки откроются в Объединенных Арабских Эмиратах, Финляндии, Республике Корея, Японии и Австралии. В этих стана не было избирательных участков на предыдущих парламентских выборах.



Для сравнения, для парламентских выборов 2020 года, которые прошли в период коронавируса, было открыто 52 избирательных участка в 38 штатах за рубежом. На тот момент на зарубежных избирательных участках было зарегистрировано всего 66 217 граждан Грузии. Некоторые из них находились на консульском учете, а некоторые зарегистрировались в представительстве Грузии для участия в выборах. На этом фоне в выборах за пределами страны приняли участие лишь 12 247 граждан Грузии.



Подробную информацию, в каких странах будут открыты избирательные участки, ЦИК опубликует сегодня, 26 сентября, после окончания заседания.



Что касается тех иммигрантов, которые не успели явиться на консульский учет, они все равно могут участвовать в выборах, если зарегистрируются до 7 октября в участковой избирательной комиссии, созданной в другом государстве, в дипломатическом представительстве Грузии за рубежом или в консульском учреждении. Грузии.



Грузинские эмигранты с прошлого года требуют открыть избирательные участки для проведения парламентских выборов 2024 года в зарубежных городах, где участков раньше не было. С таким запросом они собрали подписи и отправили их в МИД, однако ведомство на их обращения не ответило.



Как правило, избирательные участки, созданные в других государствах, открываются в дипломатическом представительстве и консульском учреждении Грузии за рубежом, то есть преимущественно в столице той или иной страны.



Иммигрантам, живущим далеко от столиц, сложно участвовать в выборах, поскольку им нужно много времени и соответствующих финансов, чтобы добраться до избирательного участка.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





