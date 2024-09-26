

Президент эмигрантам: Завтрашнее будущее в ваших руках

26.09.2024 13:28





Завтрашнее будущее Грузии в ваших руках - мы должны решить, будет ли Грузия действительно независимой, европейской, свободной и демократической страной или вернется к неопределенному прошлому, к России и ее влиянию, куда вы и ваши дети не захотят возвращаться, - так президент Грузии Саломе Зурабишвили обращается к грузинским эмигрантам, живущим за рубежом.



Как отмечает президент в своем видеообращении к эмигрантам, выборы 26 октября являются решающими, и поэтому важно участие в них диаспоры.



«Я обращаюсь к вам, члены диаспоры, мои соотечественники. Хочу сказать, что завтрашнее будущее Грузии в ваших руках. В ваших руках, в моих руках, в наших руках. Мы должны решить, будет ли Грузия действительно независимой, европейской, свободной и демократической страной или вернется к неопределенному прошлому, к России и ее влиянию, куда вы и ваши дети, наверное, не приедете, не вернетесь и не захотите вернуться. Эти выборы решающие, и вы должны принять участие. Я знаю, как осложнилось участие, к сожалению, для нас не открыли участки, но, несмотря на это, я знаю, что вы готовы активно участвовать. Так же, как вы вчера вышли и болели за наших футболистов, пересекли границы, приехали, чтобы показать грузинский флаг, я также знаю, что 26 октября вы отправитесь, куда бы ни было, даже если далеко [избирательный участок], вы проявите солидарность друг с другом, и мы все вместе будем стоять там, где будущее Грузии!», - заявила президент в своем обращении.





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