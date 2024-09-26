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Джапаридзе: У нас будет список победы, мы не готовимся ко второму месту, мы готовимся к победе


26.09.2024   13:53


«Уверяю вас, у нас будет список победы. Мы готовимся к победе. Мы не готовимся ко второму месту, мы готовимся победить «Грузинскую мечту». У нас будет список, который принесет успех, которого мы так долго ждали», — заявил один из лидеров «Единства — Национального движения» Гия Джапаридзе.

Как отметил Гия Джапаридзе, они приветствуют любое расширение и объединение на фланге оппозиции.

«Мы всегда были за большое объединение на фланге оппозиции, но, похоже, это не получилось. Мы готовимся к созданию коалиционного правительства после поражения «Грузинской мечты», — заявил Гия Джапаридзе.

Кроме того, Гия Джапаридзе заявил, что представленная «Грузинской мечтой» двадцатка избирательного списка не сможет решить проблемы в стране.

«Я видел двадцатку, представленную «Грузинской мечтой». Я не могу себе представить, что эта двадцатка добьется успеха и победит безработицу в Грузии, создаст рабочие места в Грузии, привлечет в Грузию иностранные инвестиции. Я не могу себе представить, чтобы эта двадцатка сидела и обсуждал условия вступления Грузии в Евросоюз. Я не могу себе представить, чтобы эта двадцатка смогла решить хоть одну из проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня», — заявил Гия Джапаридзе.


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