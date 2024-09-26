

Служба доходов: Нет ни единого факта отправки подсанкционного автомобиля из Великобритании в РФ через Грузию

26.09.2024 14:51





Служба доходов Министерства финансов распространяет информацию в связи с сюжетом, вышедшим в эфир одной из телекомпаний.



Как отмечается в информации, приведенные телекомпанией факты нуждаются в большей ясности.



По их пояснениям, не существует ни одного факта, что подсанкционный легковой автомобиль из Великобритании был отправлен в направлении РФ через Грузию в режиме транзита, экспорта или реэкспорта.



«В связи с высоким общественным интересом хотели бы предоставить общественности информацию касательно материала, подготовленного британской телекомпанией Sky News 24 сентября этого года.



Сюжет с заголовком: "Sky News выясняет, что несмотря на санкции, введенные из-за продолжающейся войны в Украине, в Россию все же поступают автомобили из сегмента роскоши" - содержит расплывчатую, необоснованную информацию, а факты, приведенные телекомпанией, требуют большей ясности.



Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть то обстоятельство, что в рамках своего визита в Грузию британский журналист не обратился в Службу доходов Министерства финансов для получения официальных объяснений по поводу исполнения международных санкций.



Следует отметить, что без обращения к официальным источникам и проверки фактов телекомпания Sky News в феврале этого года также подготовила репортаж, на который Служба доходов отреагировала официальным заявлением. https://rs.ge/NewsArchive?newsId=1218



Что касается материала, обнародованного 24 сентября, в репортаже не конкретизируется, о статистике какой страны речь, когда автор упоминает объем экспорта в 26 миллионов фунтов стерлингов, и неясно, на какие официальные данные он опирается.



Журналист Sky News заявляет, что после того, как автомобили попадают на Кавказ, их следы в базах данных исчезают, а «поскольку дорогостоящие автомобили переправляются через границу физическими лицами, информация не отражается в таможенных данных». В сюжете не уточняется, таможенные данные какой страны подразумевает британский журналист.



Как говорит журналист Sky News, все дорогостоящие машины, которые он снял для сюжета, находятся под санкциями, и провезти их через границу означало бы обход санкций.



По данному конкретному вопросу Служба доходов еще раз поясняет, что из-за идущей войны в Украине Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Евросоюз и другие страны, участвующие в процессе введения экономических санкций, приняли решение о введении ограничений на торговлю определенными товарами с Российской Федерацией и Беларусью, санкции затронули, в том числе, ввоз легковых автомобилей из этих стран в Российскую Федерацию или Беларусь.



Грузия полностью и твердо соблюдает процедуры исполнения международных санкций, и нет ни одного факта, свидетельствующего об обратном.



Служба доходов Минфина в рамках процедур таможенного контроля, по перемещению санкционных товаров по территории Грузии тесно сотрудничает и находится в постоянной коммуникации с компетентными органами США и ЕС, другими странами-партнерами и их постоянно информируют об исполнении санкций.



С момента введения международных санкций Грузия полностью соблюдает установленные правила и ведет строгий мониторинг всех видов таможенных операций на границе.



Здесь же еще раз поясняем, что ограничения не касаются экспорта/реэкспорта автомобилей, завезенных из США и ЕС, в те страны, которые не указаны в санкциях США и ЕС. Кроме того, запрет не распространяется на легковые автомобили, находящиеся в личной собственности физического лица, используемые для его личного пользования и не предназначенные для продажи», - говорится в информации.





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