

Коалиция «Сильная Грузия» представила избирательный список

26.09.2024 15:08





Мамука Хазарадзе представил партийный список коалиции «Сильная Грузия» на парламентских выборах 26 октября.



Первым номером избирательного списка стоит сам Мамука Хазарадзе.



В избирательный список также вошли: Ото Парулава, Георгий Рехвиашвили, Ираклий Буцинашвили, Ираклий Кобалия, Агиль Мустафаев, Бакур Квашилава, Александр Элисашвили, Медея Метревели, Мака Нуцубидзе, Лана Галдава, Вахтанг Сургуладзе, Георгий Ушикишвили, Пикрия Чихрадзе, Леван Самушия, Григол Гегелия, Тамар Лалиашвили, Давид Раквиашвили, Саломе Самадашвили, Саба Буадзе, Кетеван Туразашвили, Ираклий Купрадзе, Леван Цуцкиридзе, Анна Нацвлишвили, Бадри Джапаридзе, Анна Долидзе.







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