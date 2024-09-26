

Проголосовать на парламентских выборах смогут 65,5 тыс. граждан Грузии, проживающих за рубежом

26.09.2024 15:51





Центризбирком Грузии планирует открыть 60 избирательных участков в 42 зарубежных странах к предстоящим парламентским выборам. Об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь ЦИК Натиа Иоселиани.



На этих выборах голосовать смогут 65 508 граждан Грузии, которые проживают за рубежом и встали на консульский учет. Данные о них ЦИК предоставил МИД Грузии.



На парламентских выборах 2020 года право голоса было у 14 170 грузинских эмигрантов. Но тогда выборы проходили в разгар пандемии, и многие граждане Грузии вернулись на родину.



По словам Иоселиани, число избирательных участков заграницей также значительно увеличится. Они откроются, в том числе, в странах, где прежде граждане Грузии никогда не голосовали – в ОАЭ, Финлядии, Южной Корее, Японии, Австралии.



Окончательное решение по участкам за рубежом будет объявлено после сегодняшнего заседания ЦИК.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили и большая часть оппозиции считают, что участков должно быть больше. Оппоненты властей обвиняют Центризбирком в ущемлении конституционного права грузинских эмигрантов.

«Везде, где наши эмигранты просили об открытии избирательных участков, пусть откроют. Такими городами являются: Бостон, Лодзь, Торонто, Антверпен, Майами, Лечче, Штутгарт, Валенсия, Гамбург, Неаполь», — обратилась сегодня к ЦИК депутат парламента Тамар Кордзая.



Президент, в свою очередь, призвала эмигрантов к активности, несмотря на все трудности, связанные с голосованием заграницей. По ее словам, гражданам страны предстоит решить, «будет ли Грузия по-настоящему независимой, европейской, свободной и демократической страной, или же она вернется в неопределенное прошлое, под влияние России».



«Эти выборы – решающие, и вы должны принять участие. Я знаю, насколько затруднено участие. Участки, к сожалению, не были открыты. Однако, несмотря на это, я знаю, что вы готовы участвовать очень активно», — говорится в обращении Зурабишвили.



Центризбирком открывает дополнительные участки в других государствах в том случае, если на них могут проголосовать не менее чем 50 избирателей. Решение принимается не позднее чем за 30 дней до дня выборов.



В предвыборный период оппозиция резко критиковали МИД Грузии за неэффективную работу по этому направлению. По их мнению, власти сознательно препятствуют участию в выборах диаспоры.



Несколько последних выборов показали, что среди эмигрантов сторонников правящей «Грузинской мечты» немного. На участках за рубежом оппозиция берет почти в два раза больше голосов.



В 2018 году будучи проправительственным кандидатом Саломе Зурабишвили на выборах президента получила 22,49% голосов эмигрантов. Кандидат объединенной оппозиции Григол Вашадзе — 52,27%.



Диаспоре уделяют особое внимание еще и потому, что в этом году выборы в Грузии впервые пройдут по полностью пропорциональной системе. В парламент попадут партии, набравшие 5% и более голосов избирателей.





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