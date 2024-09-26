

«Грузинская мечта» опубликовала полный партийный список к выборам в парламент Грузии 26 октября

26.09.2024 15:55





«Грузинская мечта — Демократическая Грузия» публикует полный партийный список для парламентских выборов 26 октября 2024 года.



Бидзина Иванишвили; Ираклий Кобахидзе; Ираклий Гарибашвили; Шалва Папуашвили; Мамука Мдинарадзе; Тея Цулукиани; Лаша Талахадзе; Вахтанг Турнава; Мака Бочоришвили; Гено Петриашвили; Созар Субари, Мариам Квривишвили; Анри Оханашвили; Николоз Самхарадзе; Эка Чичинадзе; Шота Берекашвили; Леван Махашвили; Михаил Кавелашвили; Георгий Габуния; Лика Шартава; Акакий Аладашвили; Арчил Беридзе; Анзор Болквадзе; Владимир Божадзе; Заур Даргали; Заал Дугладзе; Ника Элисашвили; Гоча Энукидзе; Георгий Вольский; Илья Инджия; Давид Качарава; Паата Квижинадзе; Давид Кодуа; Варлам Липартелиани; Заза Ломинадзе; Самвел Манукян; Антон Оболашвили; Зураб Руруа; Давид Сонгулашвили; Ираклий Кадагишвили; Звиад Шаламберидзе; Ираклий Шатакишвили; Давид Шеразадишвили; Васил Чигогидзе; Гиви Чичинадзе; Георгий Чкония; Георгий Хахубия; Ираклий Хеладзе; Владимир Хинчегашвили; Дмитрий Хундадзе; Гурам Мачарашвили; Ираклий Берая; Эка Сепашвили; Заал Микеладзе; Виктор Джапаридзе; Георгий Кахиани; Майя Битадзе; Виктор Саникидзе; Мариам Лашхи; Дмитрий Самхарадзе; Нино Цилосани; Рати Ионатамишвили; Давид Матикашвили; Владимир Кахадзе; Ираклий Мезурнишвили; Савалан Мирзоев; Рамина Берадзе; Сумбат Кюрегян; Александр Табатадзе; Алуда Гудушаури, Ирма Заврадашвили; Ираклий Заркуа; Гиви Миканадзе; Георгий Сосиашвили; Нодар Турдзеладзе.



Бежан Цакадзе; Александр Далакишвили; Иско Дасен; Эдишер Толорая; Годердзи Чанкселиани; Гия Бенашвили; Шота Хабарели; Гела Самхараули; Георгий Чакветадзе; Тенгиз Шарманашвили; Ираклий Кирцхалия; Георгий Барвенашвили; Генриета Цицава; Имеда Никурадзе; Леван Мачавариани; Арчил Гордуладзе; Саломе Курасбедиани; Саломе Джинджолава; Торнике Берекашвили; Торнике Чеишвили; Паата Салия; Георгий Гугучия; Ираклий Чеишвили; Шалва Гоголадзе; Григол Абесадзе; Иосеб Джорбенадзе; Давид Долидзе; Торнике Пагава; Зураб Кадагидзе; Кетеван Хуродзе; Кристине Кобахидзе; Джумбер Изория; Леван Арвеладзе; Николоз Кахетелидзе; Зураб Иашвили; Омар Джихвашвили; Ника Самхарадзе; Саба Кбилашвили; Георгий Габашидзе; Гурам Николашвили; Нино Вардосанидзе; Александр Загашвили; Бенедикт Гегечкори; Гурам Окропиридзе; Ираклий Гелашвили; Закария Циклаури; Александр Мукатаридзе; Анна Какабадзе; Мариам Закариашвили; Анна Киладзе; Бека Ментешашвили; Мариам Кокая; Георгий Папидзе; Нино Усенашвили; Отар Кадария; Важа Кокая; Тамар Габаидзе; Ника Квернадзе; Ираклий Каландаришвили; Георгий Деметрашвили, Элизбар Кобахидзе; Гурам Кикнавелидзе; Гига Гелашвили; Якоб Газделиани; Георгий Кокая; Гванца Нариманишвили; Гога Толордава; Георгий Шубитидзе; Заал Квинчия; Анна Гвазава; Серги Петриашвили; Анна Чхартишвили; Карло Цилосани; Лаша Гургенидзе; Владимир Хурция; Тамаз Партладзе; Давид Микаберидзе; Роин Качарава; Зураб Кавтария; Георгий Мчедлидзе; Сосо Инадзе; Тамаз Данелия; Тариел Мамисашвили; Шота Беруашвили; Давид Мушкудиани; Теймураз Тевдорадзе; Александр Метревели; Валерьян Папуашвили; Александр Бабунашвили; Джаба Абуладзе; Лаша Газделиани; Мариам Лукава; Георгий Мачарашвили; Коба Квирикашвили; Давид Лешкашели.







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