

Хазарадзе: Связи Маргвелашвили будут использованы для возвращения Грузии к европейскому и трансатлантическому вектору

26.09.2024 16:47





Георгий Маргвелашвили - человек, у которого больше всего рукопожатий с нашими западными партнерами, нежели у какого-либо политика в Грузии на сегодняшний день. Эти его связи будут использованы для того, чтобы «Сильная Грузия» вернула Грузию на европейский и трансатлантический вектор, - так лидер коалиции «Сильная Грузия» и первый номер в избирательном списке Мамука Хазарадзе ответил на вопрос журналистов об отсутствии в избирательном списке четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили.



По его словам, поддержка четвертого президента очень важна для коалиции.



«Георгий Маргвелашвили вчера присоединился к коалиции «Сильная Грузия». Поддержка четвертого президента очень важна для нас. Он будет участвовать в осуществлении нашей программы полностью, в том, чтобы донести ее до народа и т.д. Георгий Маргвелашвили - человек, который, я думаю, имеет больше рукопожатий с нашими западными партнерами, чем какой-либо политик в Грузии сегодня. Эти его связи будут использованы для того, чтобы «Сильная Грузия» вернула Грузию на европейский и трансатлантический вектор», - сказал Мамука Хазарадзе.



Для информации коалиция «Сильная Грузия» представила избирательный список. Георгия Маргвелашвили, который вчера присоединился к коалиции, в списке нет.





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