

Хазарадзе: Давида Усупашвили и Георгия Маргвелашвили в избирательном списке не будет

26.09.2024 16:51





Коалиция «Сильная Грузия» представила избирательный список. Первым номером избирательного списка назван лидер коалиции Мамука Хазарадзе, а вторым - Анна Долидзе.



Как пояснил Мамука Хазарадзе, нумерация и последовательность в списке не имеют значения.



«Для меня и моих соратников по команде важен каждый член команды, поэтому последовательность списка не имеет значения, так как каждый человек очень качественный, очень профессиональный и важный для нас, поэтому я начну список с N26», - сказал Хазарадзе.



Избирательный список коалиции «Сильная Грузия» укомплектован следующим образом:



Мамука Хазарадзе

Анна Долидзе

Бадри Джапаридзе

Анна Нацвлишвили

Леван Цуцкиридзе

Ираклий Купрадзе

Кетеван Туразашвили

Саба Буадзе

Саломе Самадашвили

Давид Раквиашвили

Тамар Лалиашвили

Григол Гегелия

Леван Самушия

Пикрия Чихрадзе

Георгий Ушикишвили

Вахтанг Сургуладзе

Лана Галдава

Мака Нуцубидзе

Медея Метревели

Александр Элисашвили

Бакур Квашилава

Агил Мустафаев

Ираклий Кобалия

Ираклий Буцинашвили

Георгий Рехвиашвили - юрист

Ото Парулава - гражданский активист.



В избирательном списке «Сильной Грузии» нет Давида Усупашвили и Георгия Маргвелашвили.





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