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«Единство - Национальное движение» опубликовало часть своего предвыборного списка


26.09.2024   19:10


Список «Единства - Национального движения» возглавляет Тина Бокучава.

Известны первые 22 кандидата в депутаты из списка:

Тина Бокучава
Георгий Вашадзе
Софо Джапаридзе
Коба Накопия
Гия Джапаридзе
Петре Цискаришвили
Гиги Церетели
Ираклий Хвадагиани
Тамар Кордзая
Ираклий Павленишвили
Кахабер Окриашвили
Рамаз Николеишвили
Эка Херхеулидзе
Леван Хабеишвили
Лаша Бакрадзе
Анна Цитлидзе
Леван Антадзе
Паата Манджгаладзе
Лела Джеджелава
Губаз Саникидзе
Дмитрий Чиковани
Георгий Чаладзе.


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