

Ломджария: Из списков избирателей исчезли десятки тысяч граждан, вставших на учет в зарубежных странах

26.09.2024 19:12





Мы все заслуживаем большей прозрачности, десятки тысяч наших граждан, проживающих в зарубежных странах, мобилизованы, встали на учет и куда делись эти люди? Почему их изъяли из списка, куда делись эти люди, нам нужен на это ответ, - заявила «IPN» основательница «Европейской орбиты Грузии» Нино Ломджария.



Как пояснила Ломджария, по данным на 9 августа, на консульском учете состояло 67 000 граждан Грузии избирательного возраста, а по данным ЦИК, сейчас таких 65 000 человек. По словам основательницы «Европейской орбиты Грузии», объяснений по этому поводу не дает и министерство иностранных дел.



«Как мы знаем из официальных источников, только электронно консульскую регистрацию прошли 128 000 граждан. 9 августа на консульском учете состояло 67 000 граждан - лиц, достигших 18 лет, а сегодня ЦИК опубликовал данные о том, что Министерство иностранных дел передало им информацию только о 65 000 гражданах, что будто на консульском учете стояли только 65 000 граждан. Процесс совершенно непрозрачен, весь день мы слушаем заседание ЦИК, а они не дают никакой информации, куда исчезли те люди, которые были официально зарегистрированы хотя бы на сайте? Никто этого не разъясняет, даже Министерство иностранных дел. Сначала нам нужны ответы, куда делись эти люди, а потом, наверное, уже следует обсудить, насколько законно было ограничение избирательного права для граждан. Пока у нас просто нет ответов, почему именно эта цифра, откуда 65 000?



Сейчас очень сложно говорить о предположениях, потому что мы не слышали ответов, мы не слышали четких объяснений от Министерства иностранных дел и ЦИК, в чем дело. Я не хочу говорить о своих предположениях, потому что это было бы манипулятивно. Мы все заслуживаем большей прозрачности, эти люди, десятки тысяч наших граждан, проживающих за рубежом, мобилизованы, встали на учет, и куда делись эти люди? Почему они были изъяты из списка и куда делись эти люди, нам на это нужен ответ», - заявила Ломджария.





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