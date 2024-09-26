

Назван избирательный список «Коалиции за перемены»

26.09.2024 20:17





«Коалиция за перемены» публикует первую двадцатку парламентского списка. Первый номер избирательного списка – публичная служащая Нана Малашхия. А второй и третий номера - лидеры «Коалиции перемен» Ника Мелия и Зура Гирчи Джапаридзе.



В первую двадцатку избирательного списка «Коалиции за перемены» вошли:



Нана Малашхия

Ника Мелия

Зураб Гирчи Джапаридзе

Гига Лемонджава

Тенгиз Тевзадзе

Цотне Коберидзе

Георгий Киртадзе

Иване Чкония

Хатуна Самнидзе

Октай Казумов

Майя Копалеишвили

Борис Куруа

Анна Гоголадзе

Георгий Бутикашвили

Георгий Имедашвили

Элене Хоштария

София Голетиани

Марика Аревадзе

Ани Кавтарадзе

Торнике Бикашвили.





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