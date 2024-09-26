

Делегация ПАСЕ: Поляризация в Грузии достигла «беспрецедентного уровня»

26.09.2024 20:36





Делегация ПАСЕ обеспокоена тем, что поляризация политического пространства в Грузии достигла «беспрецедентного уровня». Об этом заявил глава предвыборной делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Юлиан Булай по завершении 2-дневного визита в Грузию.



Глава делегации призывает все заинтересованные стороны воздержаться от риторики, направленной на подрыв политического плюрализма, в качестве примера он привел призывы к запрету оппозиции.



«Наша делегация обеспокоена тем, что поляризация политического пространства достигла беспрецедентного уровня, что превратило предстоящие выборы в де-факто референдум о демократической траектории Грузии и внешней пристрастности. Делегация разделяет озабоченность собеседников в связи с преследованием демонстрантов и выражения иного мнения, поскольку они [демонстрации и иное мнение] совершенно легитимны в демократическом обществе.



Мы также обеспокоены обвинениями о нападениях на представителей оппозиции, а также угрозами, запугиванием и языком ненависти в отношении представителей гражданского общества и СМИ. Призываю соответствующие органы власти провести полное и прозрачное расследование этих обвинений.



Мы также хотим выразить свою обеспокоенность в связи с политизированностью государственных институтов и СМИ.



Мы слышали беспокойство по поводу злоупотребления административными ресурсами и давления на государственных служащих, что влияет на равные условия. Я призываю всех заинтересованных лиц воздержаться от риторики, целью которой является подрыв политического плюрализма, например, от призывов запретить оппозицию, что значительно отклонит Грузию от обязательств, предусмотренных ее членством в Совете Европы», - сказал Булай.





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