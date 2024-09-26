

ЦИК: Избирателей за границей будут обслуживать 60 избирательных участков в 42 странах

26.09.2024 20:47





Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) объявила, что на парламентских выборах, которые состоятся 26 октября 2024 года, для избирателей, находящихся за границей, будет открыто 60 избирательных участков.



«Следует отметить, что на парламентских выборах 26 октября за границей будет открыто больше участков, чем на парламентских выборах 2020 года. В том числе будут открыты участки в странах, где их не было на прошлых выборах. Эти страны включают: Объединённые Арабские Эмираты, Финляндию, Республику Корея, Японию и Австралию», – говорится в заявлении ЦИК.



По словам пресс-секретаря ЦИК Натии Иоселиани, для участия в выборах гражданин Грузии, находящийся за границей, должен быть зарегистрирован в консульском учёте Грузии или зарегистрирован в стране пребывания в соответствии с действующим законодательством Грузии.



«Если гражданин Грузии, находящийся за границей, не состоит на консульском учёте и не имеет регистрации за рубежом, он имеет возможность пройти регистрацию для избирательных целей в дипломатическом представительстве Грузии, консульском учреждении или избирательной комиссии до 7 октября включительно.



Важно подчеркнуть, что только после выполнения этой процедуры граждане Грузии, находящиеся за границей, смогут принять участие в парламентских выборах 26 октября 2024 года. Подробная информация об открытых за границей избирательных участках и их адресах размещена на веб-сайте ЦИК», – заявила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.







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