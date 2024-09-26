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Население Тбилиси составляет почти треть всего населения Грузии
26.09.2024 20:54
По данным Национальной службы статистики, по состоянию на 1 января 2024 года, население Грузии составило 3 694 600 человек, что на 1,1% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Примечательно, что в 2023 году сложился отрицательный естественный прирост (-2542) и отрицательное сальдо миграции (-39207).
Кроме того, по сообщению «Грузстата», по состоянию на 1 января 2024 года, плотность населения в Грузии составила 64,6 человек на 1 кв. км.
Как отмечается в отчете по статистике естественного движения, опубликованном «Грузстатом», столица Грузии является самым густонаселенным городом, где на 1 кв. км проживает 2495,9 человек.
После Тбилиси самой густонаселенной является Аджария – 125,2 человека; Шида-Картли 71,2 и Имерети 68,9.
Менее густонаселены регионы Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где на 1 кв.км проживает 5,7 человек.
Согласно отчету ведомства, по состоянию на 1 января 2024 года, 61% населения Грузии проживает в городских поселениях. Кроме того, население Тбилиси составляет почти треть всего населения страны.
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