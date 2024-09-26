

МИД Грузии о количестве проживающих за рубежом соотечественников, находящихся на консульском учете

26.09.2024 22:08





Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление о количестве соотечественников, проживающих за границей и состоящих на консульском учете.



«Мы хотим откликнуться на распространенную информацию о количестве наших соотечественников, проживающих за границей и находящихся на консульском учете. К сожалению, отдельные лица манипулируют статистикой, опубликованной на электронном консульском портале Министерства иностранных дел geoconsul.gov.ge, заявляя, что для предстоящих парламентских выборов зарегистрировалось 128 000 наших соотечественников, тогда как Министерство иностранных дел передало Центральной избирательной комиссии данные о 65 000 избирателях.



В отношении данных, опубликованных на веб-сайте консульских услуг, поясняем следующее: данный веб-сайт был запущен в 2015 году. Соответственно, статистический показатель сайта учитывает количество лиц, воспользовавшихся им с 2015 года, включая постановку на консульский учет.



Следует также отметить, что на консульский учет могут быть поставлены не только совершеннолетние граждане Грузии, но и несовершеннолетние граждане, лица, не имеющие гражданства Грузии, но имеющие статус лица без гражданства, а также владельцы нейтральных проездных документов, которые не входят в категорию лиц, обладающих избирательным правом. Таким образом, статистический показатель сайта (128 000 человек) охватывает все эти категории людей с 2015 года.



Также важно, что эта статистика включает лиц, которые ранее поставили себя на консульский учет с помощью этого веб-сайта, а затем снялись с учета, но все еще остаются в статистике как пользователи сайта.



Соответственно, показатель на сайте отражает количество лиц, которые в целом воспользовались электронной системой постановки на консульский учет, и не является актуальной статистикой лиц, находящихся на консульском учете в настоящее время.



Кроме того, следует отметить, что в соответствии с законодательством Грузии, Министерство иностранных дел передает Центральной избирательной комиссии только количество активных избирателей, находящихся на консульском учете, при условии, что в каждой стране это количество составляет минимум 50 человек, и возможно открыть избирательный участок. Соответственно, данные о соотечественниках, находящихся в странах, где количество лиц на консульском учете менее 50 или где в силу политической или военной ситуации выборы не проводятся, не передаются ЦИК.



Жаль, что вместо объективного информирования населения о процедурах и правилах выборов отдельные лица продолжают манипулировать этой темой и вводить в заблуждение наших соотечественников. По этому поводу МИД сделает дополнительное заявление», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.





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