

ЦСС: Верховный суд оставил в силе решение о правах лиц с нейтральными удостоверениями личности

26.09.2024 22:39





Центр социальной справедливости (ЦСС) заявил 26 сентября, что Верховный суд Грузии оставил в силе решение Тбилисского апелляционного суда, который приравнял лиц с нейтральными удостоверениями личности, законно проживающих на оккупированной территории, к гражданам Грузии. Суд заявил, что забота об интеграции людей, проживающих на оккупированной территории, в том числе лиц с ограниченными возможностями, и обеспечение их доступа к базовым услугам является позитивной обязанностью государства. «Это решение суда является прецедентным и должно стать основой для фундаментального пересмотра существующей политики и новых законодательных изменений», – заявляет Центр социальной справедливости.



«Документы с нейтральным статусом, удостоверяющие личность» — это специальные удостоверения личности, выдаваемые жителям оккупированной территории, которые не желают идентифицировать себя как граждане Грузии. Он может служить международным проездным документом для стран, согласившихся их признать, а также может быть предъявлен властям Грузии в качестве документа, удостоверяющего личность.



В деле, по которому вынесено решение суда, говорится об инциденте, произошедшем в 2021 году. В Агентство социальных услуг Грузии обратился человек с тяжелой степенью ограниченных возможностей, проживающий в Очамчире (оккупированная Абхазия), имеющий нейтральное грузинское удостоверение личности, с просьбой о назначении пенсии для лиц с ограниченными возможностями. Однако ему было отказано из-за отсутствия гражданства Грузии.





Верховный суд Грузии, исходя из Конституции, заявил, что документ, удостоверяющий личность человека, проживающего на территории Абхазии, дает ему право участвовать в любых правоотношениях. Верховный суд признал незаконной многолетнюю практику Агентства социальных услуг, которое не оказывало адекватную социальную поддержку лицам с нейтральными удостоверениями личности, тем самым игнорируя принцип правового и социального государства.



Хотя нейтральные документы предоставляют доступ к некоторым социальным услугам, таким как здравоохранение и образование, базовые социальные гарантии и программы, такие как пенсии, включая пенсии для лиц с ограниченными возможностями, муниципальные жилищные услуги и денежные пособия, не распространяются на их владельцев. «Такой подход не отвечает целям реальной защиты людей, проживающих на оккупированных территориях, в системе социального обеспечения Грузии. Примечательно, что количество людей, получающих нейтральное удостоверение личности, достаточно мало, что можно объяснить скудностью социальных гарантий, связанных с этим статусом», – заявляют в Центре социальной справедливости.



«На наш взгляд, данное решение суда меняет проблемные подходы и практику государства, которое предоставляет слабые социальные гарантии лицам с нейтральным удостоверением личности, и будет способствовать повышению доступности социальной помощи в будущем для лиц, проживающих на оккупированной территории», — говорится в заявлении организации, – «Надеемся, что на основании решения Верховного суда, Парламент Грузии и, в пределах своей компетенции, правительство Грузии и соответствующие исполнительные органы примут во внимание более широкие социальные гарантии, вопросы и программы для лиц с нейтральными удостоверениями личности и существенно улучшат защиту прав и социальных потребностей лиц, проживающих на оккупированных территориях».



Грузия приняла законодательный пакет, связанный с нейтральными документами, в 2011 году, и его цель – интегрировать жителей оккупированных регионов без предоставления гражданства Грузии. Получение новых удостоверений было относительно ограниченным. Активисты утверждали, что одна из причин заключалась в том, что они предоставляют лишь ограниченный доступ к социальным услугам. Подавляющее большинство жителей Абхазии и Цхинвальского региона имеют российские паспорта и получают социальные льготы от этого государства. Недавно Россия решила приостановить некоторую социальную помощь.



Источник: Civil Georgia

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