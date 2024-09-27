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Камала Харрис: Предложения Украине уступить территории - это не мирные предложения
27.09.2024 11:26
Вице-президент США Камала Харрис назвала предложения Киеву уступить территорию ради мира с Москвой "опасными и неприемлемыми", передает Euronews.
"В моей стране есть те, кто вместо этого заставил бы Украину отдать значительную часть своей суверенной территории, кто потребовал бы от Украины принять нейтралитет и отказался бы от отношений безопасности с другими странами", - заявила Харрис она на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
"Эти предложения совпадают с предложениями Путина. И давайте проясним, что это не предложения о мире. Напротив, это предложения о капитуляции, что опасно и неприемлемо".
Напомним, Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с Камалой Харрис и представил "план победы" Украины.
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