

Камала Харрис: Предложения Украине уступить территории - это не мирные предложения

27.09.2024 11:26





Вице-президент США Камала Харрис назвала предложения Киеву уступить территорию ради мира с Москвой "опасными и неприемлемыми", передает Euronews.



"В моей стране есть те, кто вместо этого заставил бы Украину отдать значительную часть своей суверенной территории, кто потребовал бы от Украины принять нейтралитет и отказался бы от отношений безопасности с другими странами", - заявила Харрис она на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.



"Эти предложения совпадают с предложениями Путина. И давайте проясним, что это не предложения о мире. Напротив, это предложения о капитуляции, что опасно и неприемлемо".



Напомним, Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с Камалой Харрис и представил "план победы" Украины.





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