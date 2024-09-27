

Из 27 зарегистрированных избирательных субъектов в ЦИК свои партийные списки представили 19

27.09.2024 11:32





«Сегодня был один из важных сроков цикла избирательного процесса, который заключался в представлении партийных списков», — заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили в программе Первого канала Грузии «Все вопросы к ЦИК».



«Сегодня до шести часов вечера у политических объединений был срок подачи партийных списков для прохождения следующего этапа и участия в выборах в целом, 19 из 27 зарегистрированных политических объединений, то есть выборных субъектов, представили свои партийные списки.



Из этих 19 субъектов четыре политических объединения воспользовались новой возможностью подать свои партийные списки в онлайн режиме, а остальные 15 были поданы в материальном виде. Благодаря документам, представленным в предыдущие дни, одно политическое объединение уже зарегистрировано, а в отношении 18-ти начато производство», — заявил Каландаришвили.



Каландаришвили также отметил, что согласно имеющимся данным, вместо 27-ми в выборах примут участие 19 политических объединений, позже произойдет уточнение этих 19-ти политических объединений после завершения процедур проверки партийных списков.





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