

Хазарадзе: Ингурский мост разделил двух родственных сограждан, теперь мы должны превратить его в мост, который нас объединит

27.09.2024 12:21





Сегодня мы пришли к Ингурскому мосту, чтобы вспомнить трагедию, произошедшую 31 год назад и разделившую нашу страну. Мы пришли сюда для того, чтобы выразить сочувствие всем тем людям, которые пожертвовали своими жизнями в этой неравной борьбе и потеряли членов семьи, - заявил лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе у Ингурского моста по случаю 31-й годовщины падения Сухуми.



По его словам, Ингурский мост должен стать символом того, что «мы обязательно построим сильную Грузию вместе с нашими абхазскими, осетинскими братьями и сестрами».



«Еще раз громко говорю: грузинский народ не будет извиняться перед оккупантом. Ингурский мост разделил двух родственных сограждан, теперь мы должны превратить его в мост, который нас объединит, соседей, одну семью, но мы должны превратить его в мост, который нас объединит. Этот мост должен стать символом того, что мы вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами обязательно построим сильную Грузию. Это место, где мы, «Сильная Грузия», начнем строить то, что называется европейской Грузией, по очень конкретному плану», - заявил Хазарадзе.



Для справки, боевые действия в Абхазии начались 14 августа 1992 года. Они продолжались 13 месяцев и 13 дней и завершились 27 сентября 1993 года падением Сухуми.





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