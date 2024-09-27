

Кобахидзе: США - большое государство и дуться ему не к лицу

27.09.2024 12:55





После того, как ужин Байдена был отменен, мы пошли вместе, в том числе с Давидом Залкалиани и поужинали по-грузински, - так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос журналистов по поводу распространенной Голосом Америки» об отмене приглашения главы грузинского правительства на прием к президенту США Джо Байдену.



«Что касается отмены приглашения на ужин, запланированного рукопожатия, то это был своего рода детский шаг. США - большое государство и дуться ему не к лицу. Это детское поведение, которое недопустимо. Что касается рукопожатия, то общественность должна знать, что на этом рукопожатии или ужине присутствовало несколько десятков лидеров авторитарных государств. Байден пригласил лидеров десятков авторитарных государств. Туда были приглашены лидеры более 150 государств, половина из которых являются авторитарными, формально авторитарными и конституционно авторитарными. Авторитарные страны приглашены, а наше приглашение отменяют. Пусть общество сделает из этого выводы. Когда приглашаешь лидеров нескольких десятков авторитарных государств, принимаешь их и отменяешь приглашение Грузии, общество ведь сделает из этого выводы?! После того, как ужин Байдена был отменен, мы пошли вместе, в том числе с Давидом Залкалиани и поужинали по-грузински», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Для справки, президент США Джо Байден 25 сентября принял мировых лидеров и высокопоставленных чиновников ООН на традиционном приеме в Нью-Йорке. Согласно информации, распространенной «Голосом Америки», Ираклий Кобахидзе, возглавляющий грузинскую делегацию на Генассамблее ООН, изначально значился в списке приглашенных на прием президента, однако администрация Байдена отменила приглашение. Кроме того, по информации «Голоса Америки» наряду с отменой приглашения премьер-министра, администрация также отказалась от всех встреч с грузинской делегацией и встречи с премьер-министром Кобахидзе. От встречи отказался и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.





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