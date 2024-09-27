

Георгий Вашадзе: Восстановление территориальной целостности проходит через вступление в ЕС, а не через изоляцию

27.09.2024 13:06





По случаю 31-й годовщины падения Сухуми лидеры «Единства – Национального движения» пришли на площадь Героев в Тбилиси и возложили цветы к Мемориалу героев.



Как заявил один из лидеров «Единства – Национального движения» Георгий Вашадзе, восстановление территориальной целостности произойдет вместе со вступлением страны в Евросоюз.



«В первую очередь, нет извинениям и да чести, единству и развитию Грузии. Процесс территориального восстановления Грузии очень близок, но произойдет он лишь со вступлением в Евросоюз. Люди за линией оккупации обязательно захотят паспорт ЕС, и мы очень близки к восстановлению территориальной целостности. Ровно через месяц мы смоем позор, который сейчас у власти. Премьер-министр приходил сюда и сказал много постыдных вещей - он обвиняет Грузию в развязывании войны, называет недостойными наших патриотов и извиняется перед врагом. 26 октября мы обязательно дадим им ответ на это, когда «Мечта» будет побеждена.



Восстановление территориальной целостности проходит через вступление в ЕС, развитие, а не через изоляцию, которую несет «Грузинская мечта», - заявил Георгий Вашадзе.





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