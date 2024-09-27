

Президент считает амнистию перед выборами подкупом избирателей, но закон подписала

27.09.2024 13:38





«Саломе Зурабишвили учла, что многие осужденные и их семьи ждут амнистии, и подписала закон «Об амнистии»», — говорится в заявлении администрации президента Грузии.



Согласно заявлению, президент считает, что принятие закона «Об амнистии» перед парламентскими выборами является косвенным подкупом избирателей.



«Перед парламентскими выборами принятие парламентом закона «Об амнистии» по инициативе правящей партии является однозначным косвенным подкупом избирателей.



Амнистия, по сути, является гуманитарным актом, и, как правило, её целесообразно объявлять после завершения выборов или задолго до них.



Президент учла тот факт, что многие осужденные и их семьи ждут амнистии, и подписала «Закон об амнистии»», — говорится в заявлении администрации.







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