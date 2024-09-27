

Министр юстиции: Кто не зарегистрировался в Реестре иноагентов, будут проверены и оштрафованы

27.09.2024 13:59





По заявлению министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, для регистрации в «Реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы», подано около 500 заявлений.



Как сообщил Брегадзе журналистам, из упомянутых организаций будут зарегистрированы те, кто соответствует критериям, а организации, которые должны были быть зарегистрированы и не зарегистрировались, будут проверены и оштрафованы.



«Поступило около 500 заявлений. На данном этапе над этими заявлениями работает соответствующая служба Национального агентства публичного реестра. Проверяется правильность поданных заявлений. После этого будут приняты соответствующие решения. Организации, соответствующие критериям, необходимым для регистрации в реестре, будут зарегистрированы, а организации, не соответствующие критериям, не будут зарегистрированы. Что касается штрафа, то организации, которые должны были зарегистрироваться и не зарегистрировались, будут проверены, и если они соответствуют критериям, их оштрафуют», - заявил Рати Брегадзе.





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