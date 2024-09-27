

Саакашвили: Демонстрация плакатов с изображением Украины – позорная история Грузии

27.09.2024 14:13





Где заброшенная и злосчастная Анаклия, которая действительно выглядит как разбомбленная? Вы показываете только то, что было в Буче, а Анаклия еще более вами разрушена и разбомблена, чем была Буча, - так отреагировал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на появившиеся на улицах Тбилиси баннеры, на которых в качестве противовеса кадрам воюющей Украины взяты кадры, снятые в Грузии.



Он назвал правительство Грузии самым позорным, правительством воров и предателей.



«Сегодня нам показывают плакаты и это – одна из самых позорных историй Грузии. Нам показывают плакаты разрушенных бассейнов в Украине и построенных здесь бассейнов. Я хочу спросить Иванишвили: где плакат разрушенного, уничтоженного тобой [комплекса] «Лагуна Вере»? Почему они этого не показывают? Где заброшенная и злосчастная Анаклия, которая действительно выглядит как разбомбленная? Вы показываете только то, что было в Буче, а Анаклия еще более вами разрушена и разбомблена, чем была Буча. Где Батумский американский технологический университет, превращенный в казино? Где разрушенный мост возле Дома юстиции? Вы несете разрушения и беды! Где тбилисская объездная дорога, с какой совестью вы ездите в Рустави? В 2014 году мы должны были достроить шоссе, ведущее в Рустави, а деньги украдены. Именно поэтому мы имеем дело с правительством воров и предателей, с позорной властью», - заявил Саакашвили.



Для справки, на улицах Тбилиси появились новые предвыборные баннеры партии «Грузинская мечта» с надписью «Нет войне! Выбирай мир!». Баннеры разделены на две части. На одной их стороне изображены города, здания и инфраструктурные сооружения, разрушенные Россией в Украине, а на другой - города Грузии. Разбомбленные города Украины представлены на черно-белых фото, а Грузия - на цветных.



Михаил Саакашвили подключается к судебному процессу дистанционно из клиники «Вивамед», однако его изображения нет, так как поменялся зал заседаний, а в нем нет монитора.





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