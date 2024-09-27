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Омбудсмен Грузии обратился к абхазам и осетинам: конфликт между нами обязательно должен закончиться примирением
27.09.2024 14:56
В день падения Сухуми Народный защитник Грузии Леван Иоселиани пришел к Ингурскому мосту и встретился с населением, пострадавшим от конфликта.
Информацию об этом распространяет аппарат Народного защитника.
По их же сообщению, Леван Иоселиани на месте ознакомился с ситуацией с защитой прав человека при пересечении линии оккупации.
«Прошел 31 год с тех пор, как наши граждане были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами в собственной стране. Мы должны сделать все для того, чтобы этот конфликт, унесший столько жизней, был решен мирным путем и чтобы права людей по обе стороны этого моста были в равной степени защищены – там, где нет мира, нет прав человека.
Мое главное мирное послание абхазским братьям и сестрам заключается в том, что конфликт между нами обязательно должен закончиться примирением, а положение людей, защита их прав и качество жизни должны быть улучшены», - заявил Народный защитник.
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