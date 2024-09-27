

Саакашвили: Мы тогда служили народу, и будем служить народу и сейчас

27.09.2024 15:33





«По сравнению с девятью годами, когда мы были у власти, все изменится, кроме одного, мы тогда служили народу и будем служить народу и сейчас», — заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время дистанционного включения на сегодняшнем судебном процессе.



Как отметил Саакашвили, «Национальное движение» является партией, ориентированной на будущее.



«Хочу приветствовать то, что оппозиция разговаривает друг с другом. В то же время номер Михаила Саакашвили – №5, партия Михаила Саакашвили – «Единство — Национальное движение». Я очень рад, что мы выполнили наше главное обещание. Две трети нашего списка — люди, которые никогда не были у власти. Прошлое осталось в прошлом, мы смотрим в будущее. Мы сильная партия, ориентированная на будущее. Сейчас, как никогда, необходима мобилизация. Все иммигранты, которые не могут голосовать за границей, должны приехать и проголосовать здесь. Мы, «Единство — Национальное движение», готовимся занять первое место и сотрудничать со всеми патриотическими силами. По сравнению с теми девятью годами, когда мы были у власти, все изменится, кроме одного: тогда мы были для народа, мы служили народу, и теперь также мы будем служить народу», — заявил Саакашвили.







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