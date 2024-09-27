

Посольство Украины: Герои не умирают, пока жива память о них! Украина помнит!

27.09.2024 15:51





Вместе с братским грузинским народом за независимость Грузии сражались и украинцы. На мраморных плитах мемориала высечены имена украинцев, которые навсегда остались на грузинской земле и отдали самое дорогое – свои жизни за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность, - говорится в заявлении посольства Украины в Грузии по случаю дня падения Сухуми.



По сообщению посольства, в мемориальных мероприятиях, посвященных памяти павших грузинских героев, приняли участие временный поверенный в делах Украины в Грузии и представители военного атташата посольства Украины.



«27 сентября (в день падения Сухуми) временный представитель по делам Украины в Грузии Т. Колотилова и представители военного атташата посольства Украины приняли участие в мемориальных мероприятиях, посвященных памяти грузинских героев, павших за суверенитет и территориальную целостность Грузии в 1992-1993 годах. Вместе с братским грузинским народом за независимость Грузии сражались и украинцы. На мраморных плитах мемориала высечены имена тех украинцев, которые навсегда остались на грузинской земле и отдали самое дорогое – свои жизни за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность. Герои не умирают, пока жива память о них. Украина помнит», - говорится в заявлении.





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