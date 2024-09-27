

Кобахидзе подтвердил, что ездил в США с детьми: «Я лично приобрел билеты»

27.09.2024 15:57





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подтверждает, что возил своих несовершеннолетних детей в Соединенные Штаты Америки.



Однако, как рассказал журналистам Кобахидзе, за их билеты он заплатил сам.



«Мои дети были вместе со мной в США. Для этого я лично приобрел билеты эконом-класса. Поэтому и для меня [на деньги из госбюджета] были куплены билеты эконом-класса, и благодаря этому государство сэкономило 10 тысяч лари», — сказал Кобахидзе.



Он не ответил на вопрос журналиста, почему сотрудники протокола премьера участвовали в «прогулке» детей по Америке.



«Когда говоришь «прогулка», промой рот», — ответил Кобахидзе журналисту.



Ираклий Кобахидзе был в Америке на Генеральной Ассамблее ООН, однако не провел ни одной встречи с представителями правительства США или других западных стран. Кроме того, президент США Джо Байден отменил приглашение Кобахидзе на прием 25 сентября, где встречались мировые лидеры и высокопоставленные представители ООН.







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