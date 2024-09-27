

«Почти как в Венгрии» — правительство «мечты» использует войну в Украине для предвыборной агитации

27.09.2024 16:01





В преддверии парламентских выборов, запланированных на 26 октября, грузинское правительство и правящая партия «Грузинская мечта» [миллиардера Б.Иванишвили] подверглись серьёзной критике за использование войны в Украине в своей предвыборной агитации. В то время как партия обещает избирателям мир, в качестве альтернативы она рисует пугающий сценарий войны, который якобы может произойти в Грузии, если власть перейдёт к оппозиции или при вмешательстве внешних сил, таких как неназванная «глобальная партия войны».



Это напоминает предвыборную кампанию венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который в последние годы также эксплуатировал тему мира и безопасности. В 2022 году, во время парламентских выборов в Венгрии, Орбан не использовал фотографии разрушений в Украине, но делал намёки на войну, чтобы подчеркнуть, что только его правительство может гарантировать мир.



Однако в Грузии правящая партия пошла дальше: на предвыборных баннерах, появившихся в Тбилиси за месяц до выборов, представлены изображения разрушенных украинских городов, церквей и больниц, пострадавших от российских атак. Эти изображения противопоставлены ярким, мирным кадрам грузинских пейзажей. Видеоролики с аналогичным посланием были распространены по телевидению и социальным сетям.





Политические манипуляции и параллели с Венгрией



Использование страха как предвыборной стратегии — не новость для политиков, склонных к авторитаризму. Эта тактика особенно распространена в периоды выборов. «Грузинская мечта» также активно использует риторику, что оппозиция и внешние силы якобы стремятся втянуть страну в войну, тогда как только правящая партия способна предотвратить этот сценарий. Подобные заявления о «партиях войны» и «внешних угрозах» сопровождаются демонизацией политических оппонентов, а репрессии были въявь анонсированы де-факто правителем Грузии, миллиардером Б.Иванишвили.



Эта стратегия во многом повторяет методы Виктора Орбана, который в 2022 году также строил свою кампанию на противопоставлении войны и мира. Слоганы его кампании включали такие фразы, как «Останови войну» и «Защити мир», при этом намекая на то, что его оппоненты не способны удержать страну от конфликта. Орбан также организовал «Марш мира» за несколько недель до выборов, аналогичный демонстрациям, которые организовывала «Грузинская мечта», в том числе поддерживая скандальные законы о «иностранных агентах».



Однако Орбан не использовал трагические изображения войны для своей агитации, в отличие от грузинских властей, что делает тактику Тбилиси ещё более спорной.



Международная реакция и перспективы



Использование грузинскими властями образов разрушенной Украины вызвало резкое осуждение со стороны Министерства иностранных дел Украины, которое назвало это недопустимым. В заявлении украинского МИД подчёркивается, что «грузинский народ может не опасаться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии», и призвало власти Грузии воздержаться от эксплуатации темы войны в политической борьбе.



Кроме того, такие действия создают риск для международного положения Грузии, особенно с учётом её стремления к евроинтеграции.



Хотя Венгрия уже является членом НАТО и ЕС, что даёт Орбану некоторую свободу в его антиевропейской риторике, Грузия всё ещё находится на пути к интеграции с Западом. Недавно лидеры ЕС дали понять, что процесс евроинтеграции Грузии приостановлен, и дальнейшие ухудшения могут поставить под угрозу даже те преимущества, которые Грузия уже получила, включая безвизовый режим с Европейским союзом.



Общие черты с Венгрией и политические различия



Несмотря на схожие методы ведения кампаний, между Грузией и Венгрией существует ключевое различие. Венгрия уже является частью европейских структур, тогда как Грузия только стремится к этому. Политика Бидзины Иванишвили и его партии всё больше приближается к стилю Орбана, включая акцент на «традиционные ценности», критику Запада и отсутствие жёсткой позиции по России.



Однако в отличие от Венгрии, где позиции Орбана внутри ЕС относительно стабильны, Грузия рискует оказаться в изоляции, если продолжит этот курс.



В результате будущее Грузии на международной арене остаётся неопределённым. Если правящая партия продолжит использовать войну в Украине для продвижения своих внутренних политических целей, это может привести к дальнейшему ухудшению отношений с Западом и поставить под угрозу её евроатлантические амбиции.



Источник: «Netgazeti»

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