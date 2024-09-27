

МИД Украины осудил использование военной тематики в политической рекламе партии «Грузинская мечта»

27.09.2024 16:05





Министерство иностранных дел Украины выразило резкое осуждение в связи с использованием изображений последствий войны в Украине в политической рекламе правящей партии Грузии «Грузинская мечта».



В официальном заявлении украинское внешнеполитическое ведомство назвало недопустимым использование кадров, демонстрирующих ужасы войны, страдания тысяч невинных людей, разрушения храмов и культурного наследия, в политических целях.



— «Грузинский народ может не опасаться новой войны, пока Украина продолжает сопротивляться российской агрессии. Ужасная цена этого сопротивления — это также цена мира в Грузии», — говорится в заявлении.



МИД Украины призвал правительство Грузии, партию «Грузинская мечта» и другие заинтересованные стороны воздержаться от использования темы войны против Украины и страданий её граждан в рамках внутриполитической борьбы.



Украина, как подчёркивается в заявлении, последовательно и решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах её международно признанных границ.



— «Мы надеемся, что предстоящие парламентские выборы в Грузии пройдут в мирной и демократической обстановке, и грузинский народ продолжит стратегический курс на вступление в ЕС и НАТО», — добавили в украинском МИД.



Этот инцидент вызвал широкий резонанс и может повлиять на дальнейшие отношения между Киевом и Тбилиси, особенно на фоне текущих политических событий в Грузии.



Сегодня, 26 сентября, «Грузинская мечта» использовала фотографии разрушенной российскими ракетными ударами инфраструктуры Украины. В своей предвыборной рекламе партия миллиардера Б.Иванишвили предлагала грузинскому избирателю слоган — «Нет войне, выбери мир».







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