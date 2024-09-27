

Саломе Зурабишвили 30 сентября встретится с Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине

27.09.2024 20:16





Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправится в Германию.



Как пишет посол Германии в Грузии Петер Фишер в соцсети Х, 30 сентября в Берлине Саломе Зурабишвили встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.





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