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Саломе Зурабишвили 30 сентября встретится с Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине


27.09.2024   20:16


Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправится в Германию.

Как пишет посол Германии в Грузии Петер Фишер в соцсети Х, 30 сентября в Берлине Саломе Зурабишвили встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.


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